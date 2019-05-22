Сабин Лисицки потерпела 10-е поражение подряд, уступив Айле Томльянович на старте турнира в Нюрнберге.

Немецкая теннисистка Сабин Лисицки, которая продолжает попытки вернуться на былые позиции в WTA-туре, не сумела преодолеть стартовый раунд соревнований в Нюрнберге, в основную сетку которых она получила wild card от организаторов. В матче первого круга, который из-за непогоды растянулся на два игровых дня, Сабин в двух партиях уступила австралийской спортсменке Айле Томльянович, посеянной в Нюрнберге под 3-м номером. Если в стартовом сете Лисицки полностью провалилась, то во второй партии Сабин дважды вырывалась вперед с брейком, но не удержала перевес и позволила Айле за час с четвертью чистого игрового времени оформить итоговую победу.
(3) Айла Томльянович - (WC) Сабин Лисицки - 6:2, 7:5
Во втором раунде соревнований в Нюрнберге Айла Томльянович сыграет с Тамарой Цидансек.
А вот для Сабин Лисицки поражение на старте турнира стало уже 10-м подряд в туре. Последний раз немецкая теннисистка побеждала еще в ноябре прошлого года, когда в полуфинале турнира в Тайбэе одолела россиянку Виталию Дьяченко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий