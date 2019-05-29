Стефанос Циципас в четырех партиях переиграл Уго Дельена и вышел в третий круг Ролан Гарроса.

(6) Стефанос Циципас - Уго Дельен - 4:6, 6:0, 6:3, 7:5
Вроде бы Циципас начал поединок с позиции явного фаворита встречи. Уже в стартовом гейме Стефанос сумел отличиться на приеме и удержал с двух брейк-поинтов собственную подачу, что позволило ему уйти в отрыв в самом дебюте противостояния. Но вот вторую половину стартовой партии Циципас провел далеко не лучшим образом. Сначала Стефанос позволил сопернику оформить обратный брейк, а под занавес сета Дельен еще раз отличился на приеме и этим брейком поставил победную точку в партии.
Поражение в стартовом сете, конечно, подстегнуло Циципаса, который моментально включил максимальные обороты. Во второй партии соперника на корте просто не было видно. Стефанос отвесил Уго полноценную баранку, хотя, по правде говоря, греческий теннисист и сам мог разочек упустить собственную подачу - в середине сета случился невероятно затяжной гейм, который Циципас оставил за собой лишь отыграв 2 брейк-поинта.
В третьей партии Стефанос продолжил доминировать на корте, но и Дельен немного вернулся в борьбу. Правда, быстрый брейк в исполнении 6-й ракетки Ролан Гарроса боливийский теннисист отыграть так и не сумел, к тому же под занавес сета Уго еще раз упустил собственную подачу, причем отдал он ее Циципасу под ноль.
Начало четвертой партии снова немного напрягло поклонников Стефаноса, который быстро оказался в роли догоняюшего. Быстрый брейк Циципас ликвидировал уже ближе к завершению сета, а уже в следующем гейме на приеме греческий спортсмен добрался до тройного матч-болла. Удивительно, но Дельен подачу спас. Правда, этим он лишь отсрочил свое поражение. Подачу на тай-брейк Уго снова провел не лучшим образом и очередным брейком Стефанос Циципас поставил победную точку в противостоянии.
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2019 Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Роберто Карбальесом-Баэной и Филиппом Крайиновичем.
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