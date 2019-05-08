среда, 8 мая 2019 г.

Стефанос Циципас успешно стартовал на Мастерсе в Мадриде.

8-й номер посева соревнований категории Мастерс в Мадриде греческий теннисист Стефанос Циципас довольно уверенно выходит в третий раунд турнира. На старте соревнований Стефанос в двух партиях переиграл французского лаки-лузера Адриана Маннарино, занимающего 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу Циципасу понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(8) Стефанос Циципас - (LL) Адриан Маннарино - 6:2, 7:5

Стефанос Циципас, который на прошлой неделе отпраздновал победу на соревнованиях категории ATP-250 в Эшториле, как-то неуверенно начал свой стартовый матч в Мадриде. В первом же гейме встречи против Маннарино Стефанос не просто проиграл собственную подачу, а и сделал это под ноль. Правда, Адриан не сумел даже развить успех своим геймом - через минуту Циципас уже выровнял ситуацию в счете обратным брейком, а до конца стартового сета успел еще 2 раза отличиться на приеме.

Вторая партия прошла в куда более равной борьбе. Маннарино до последнего держался за собственную подачу и почти дотянул до тай-брейка. Лишь в последний момент французский теннисист не сумел защитить гейм и, таким образом, именно единственным брейком Циципас и поставил победную точку в противостоянии.

В третьем раунде Мастерса в Мадриде Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Фернандо Вердаско и Кареном Хачановым.

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о 19:52
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