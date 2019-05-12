Рафаэль Надаль уступил Стефаносу Циципасу в полуфинале Мастерса в Мадриде.

(8) Стефанос Циципас - (2) Рафаэль Надаль - 6:4, 2:6, 6:3
В такие моменты действительно жалеешь о том, что становишься свидетелем матча, проходящего в трехсетовом формате. Увидеть бы все 5 партий той зарубы, которую устроили спортсмены на корте, проходи матч на Турнире Большого Шлема. Вот это было бы настоящее удовольствие. И ещё один важный нюанс - желательно при этом быть нейтральным любителем тенниса. Потому что, в случае поддержки одного из спортсменов, по ходу такого матча можно ненароком смести все запасы валерианки в округе.
Итак, Надаль с Циципасом выдали настоящую битву в которой было все - интрига, спады и падения, а также, порой, запредельный уровень самого тенниса. Начался матч с неожиданно лёгкого обмена брейками. Сначала Стефанос взял стартовый гейм на подаче соперника, но тут же упустил и свою подачу. В середине стартовой партии Рафа имел отличный шанс уйти в отрыв, но не реализовал тройной брейк-поинт. В ответ Циципас быстро восстановил свой перевес в счёте и оставил за собой сет, удержав это минимальное преимущество.
У Надаля не было других вариантов, кроме как, заводиться. Тем более, что в игровом плане стартовую партию испанец ну точно не проиграл - смотрелся Рафа, порой, даже стабильнее и надёжнее соперника. Чтобы рвануть вперёд Надалю понадобилась некоторая раскачка, но с середины сета испанец захватил инициативу окончательно и оформил 2 подряд брейка.
Рывок Рафы во второй партии не выбили Циципаса из колеи. Греческий теннисист для начала выровнял игру, а затем и попытался сам диктовать условия. Надаль порой перестал успевать чётко и технично обрабатывать мячи. Стефанос тем временем повел в решающем сете сразу с двумя брейками и вышел подавать на победу.
Надаль попытался спасти матч. Подачу на победу он отыграл, но свои геймы держались у испанца из рук вон плохо. Рафа ликвидировал 3 матч-болла у соперника, но с четвертой попытки Циципас оформил очередной брейк и поставил победную точку в противостоянии.
Теперь за титул Мастерса в Мадриде Стефанос Циципас поспорит с лидером мирового рейтинга сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который чуть ранее на двух тай-брейках переиграл Доминика Тима из Австрии.
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