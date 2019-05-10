пятница, 10 мая 2019 г.

Стефанос Циципас не позволил действующему чемпиону турнира в Мадриде Александру Звереву пробиться даже в полуфинал.

Греческий теннисист Стефанос Циципас становится полуфиналистом соревнований категории Мастерс в Мадриде. На стадии 1/4 финала Стефанос, получивший на турнире 8-й номер посева, выбил из борьбы прошлогоднего чемпиона соревнований немца Александра Зверева. Судьбу стартовой партии встречи решил быстрый брейк в исполнении Циципаса. Во второй партии одним выигранным геймом на приеме ответил Зверев. И лишь в решающем отрезке матча один из теннисистов владел более солидным преимуществом - Стефанос оформил два брейка и чуть менее чем за 2 с четвертью часа игрового времени пробился в полуфинал турнира.


(8) Стефанос Циципас - (3) Александр Зверев - 7:5, 3:6, 6:3

Теперь за выход в титульный матч соревнований в Мадриде Стефанос Циципас поспорит с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Стэном Вавринкой. 

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о 23:14
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