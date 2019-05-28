Леся Цуренко спокойно обыграла Эжени Бушар в первом раунде Открытого Первенства Франции.

Леся Цуренко, получившая на Ролан Гарросе - 2019 27-й номер посева, начинает выступления на грунтовом Турнире Большого Шлема с уверенной победы. В первом раунде парижского мейджора украинская теннисистка обыграла представительницу Канады Эжени Бушар, занимающую 77-ю строчку текущего мирового рейтинга. Цуренко уложилась в две партии, которые она выиграла одинаково уверенно - 6:2. На победу в матче Леся потратила около 1 часа и 5 минут игрового времени.
(27) Леся Цуренко - Эжени Бушар - 6:2, 6:2
Во втором раунде Ролан Гарроса Леся Цуренко сыграет с Александрой Крунич.
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