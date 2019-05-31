Леся Цуренко вырывает победу у Александры Крунич во втором раунде Ролан Гарроса.

(27) Леся Цуренко - Александра Крунич - 5:7, 7:5, 11:9
Цуренко в напряженной борьбе проиграла стартовый сет и уступала с брейком по ходу второй партии, но сумела переломить ход встречи и перевести матч в решающий игровой отрезок. Вчера, при счете 6:6, поединок был прерван из-за наступления темноты и к тому моменту Леся дважды спаслась с подачи соперницей на матч.
Сегодня Александра еще два раза упустила возможность поставить победную точку в противостоянии. И в итоге украинская теннисистка оформила победу в матче только в 20-м гейме третьей партии.
Уже завтра Лесе Цуренко предстоит провести матч третьего круга Ролан Гарроса против действующей чемпионки турнира румынской теннисистки Симоны Халеп. Вчера в поединке второго круга она тоже в достаточно напряженной борьбе переиграла представительницу Польши Магду Линетт.
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