Сергей Стаховский не сумел выйти в основную сетку Ролан Гарроса.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проигрывает в финале квалификации грунтового Турнира Большого Шлема. В борьбе за выход в основную сетку Ролан Гарроса - 2019 Сергей в трех партиях уступил россиянину Алексею Ватутину, занимающему 216-ю строчку мирового рейтинга. Стаховский проиграл стартовый сет встречи, но перехватил инициативу и сумел разгромно выиграть вторую партию. Вёл украинец с брейком и в решающей партии, но дважды упустил собственную подачу и проиграл матч. Поединок продолжался 1 час и 55 минут игрового времени.
Алексей Ватутин - Сергей Стаховский - 6:4, 1:6, 6:3
Жеребьевка основной сетки Ролан Гарроса - 2019 состоится уже сегодня вечером.
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