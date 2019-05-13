Винус Уильямс чуть не упустила с 8-ми матч-боллов победу над Элизе Мертенс на старте турнира в Риме.

(WC) Винус Уильямс - Элизе Мертенс - 7:5, 3:6, 7:6(4)
Наверное, каждый отрезок матча первого круга между Винус Уильямс и Элизе Мертенс заслуживает отдельного рассказа. Но если так, то концовка встречи должна быть описана, как минимум, в романе, причём объёмом не меньше чем "Война и мир". Американская теннисистка чуть было не упустила победу, которая была у неё уже фактически в кармане. Упустить перевес 5:1 с двумя брейками в решающей партии, позволить сопернице отыграть 8 матч-боллов, но в итоге склонить чашу весов в свою пользу - отличный сценарий поединка.
Стартовый сет противостояния больше напоминал качели. Сначала Винус дважды вырывалась вперёд с брейком, но Мертенс моментально отыгрывалась. Затем пришёл через упустить перевес бельгийской теннисистке. Обиднее то, что Элизе отличилась на приёме в концовке партии и даже вышла подавать на победу в ней, но Уильямс спаслась. А потом, под шумок, ещё и помешала сопернице подать на тай-брейк, чем и гарантировала себе победу в сете.
От Винус начинаешь ожидать физического спада, как только матч переваливает за час с копейками игрового времени. На грунте это даже не середина боевого матча. Так что спад в игре Уильямс во второй партии был вполне прогнозируемым. В начале этого отрезка поединка американка ещё успешно бодалась, добралась до четырёх брейк-поинтов за пару геймов, но реализовать ни один из них не получилось. Но вот с середины партии Винус откровенно поплыла. Две упущенные подачи, провальным концовка сета и счёт в матче становится равным.
Казалось, что сил выйти из этого крутого пике у Уильямс уже попросту нет. Начало решающего сета показало, что представительница США сэкономила их предостаточно для того, чтобы дважды отличиться на приеме и повести со счётом 5:1. Но, на этом все. Вот тут, когда победа была уже в кармане у Винус, началось самое интересное. Уильямс вышла подавать на матч, повела 40:15, но упустила перевес. Ровно как и ещё 4 матч-болла за этот гейм. Элизе отыграла одну подачу, вроде не беда, есть вторая попытка поставить точку в поединке, но нет, и на ней упустил 2 матч-поинта Уильямс терпит неудачу.
Думаете на этом весь голливудский сюжет исчерпан? Винус пользуется куражем соперницы и смачно опускает её на землю ещё одним брейком. Ну вот, третья попытка подать на победу, выводы из двух предыдущих неудач должны же быть сделаны! Да, их сделала Мертенс, которая не стала доводить дело до матч-боллов и этот обратный брейк оформила уже под ноль. Вот так лихо встреча перетекла на тай-брейк.
На нем Уильямс первая упустила собственный розыгрыш, но ответила на это двумя мини-брейками. И уж на тае Винус поставила точку в поединке сразу же, реализовав свой 9-й матч-болл за встречу.
Теперь во втором раунде соревнований в Риме Винус Уильямс сыграет со своей сестрой Сереной, которая значительно проще переиграла на старте турнира шведскую теннисистку Ребекку Петерсон.
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