Доминик Тим уступил Фернандо Вердаско уже на старте Мастерса в Риме.

Австрийский теннисист Доминик Тим, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Риме 5-й номер посева, не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй круг турнира. В нем Доминик в напряженном трехсетовом противостоянии уступил испанцу Фернандо Вердаско, занимающему 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. Поединок продолжался даже более 2 часов и 45 минут игрового времени.
Фернандо Вердаско - (5) Доминик Тим - 4:6, 6:4, 7:5
В третьем раунде Мастерса в Риме Фернандо Вердаско сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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