Симона Халеп проигрывает на старте турнира в Риме, Наоми Осака остается первой ракеткой мира.

Маркета Вондрусова - (3) Симона Халеп - 2:6, 7:5, 6:3
Симона крайне уверенно провела стартовый сет, за который румынская теннисистка успела дважды отличиться на приеме и спокойно завершить партию в свою пользу. Но вот с начала второго сета Вондрусова потихоньку стала выравнивать игру. Чешская теннисистка дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но Халеп моментально отыгрывалась. Ликвидировать третий брейк румынской теннисистке уже оказалось не под силу и Маркета перевела встречу в решающий отрезок.
В нем на корте велась уже абсолютно ровная борьба. Шансы на приеме стали возникать лишь под занавес матча. Сначала брейк-поинт не сумела реализовать Симона, а уже в следующем гейме до скрытого матч-болла добралась Вондрусова. Чешская теннисистка возможностью воспользовалась и через несколько минут подала на победу в матче.
В третьем раунде соревнований в Риме Маркета Вондрусова сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Ну а после поражения Симоны Халеп нынешняя первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака гарантированно сохранит за собой звание лидера женского тенниса по итогам турнира в Риме.
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