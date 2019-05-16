четверг, 16 мая 2019 г.

Симона Халеп проигрывает на старте турнира в Риме, Наоми Осака остается первой ракеткой мира.

Румынская теннисистка Симона Халеп не сумела преодолеть стартовый раунд соренований категории WTA Premier 5 в Риме, на которых она получила 3-й номер посева. В матче второго круга Симона в трех партиях уступила представительнице Чехии Маркете Вондрусовой, занимающей 44-ю строчку текущего мирового рейтинга. Халеп уверенно оставила за собой стартовый сет встречи, но Маркета переломила ход игры и выиграла две последующие партии. На победу в матче чешская теннисистка потратила 2 часа и 10 минут игрового времени.


Маркета Вондрусова - (3) Симона Халеп - 2:6, 7:5, 6:3

Симона крайне уверенно провела стартовый сет, за который румынская теннисистка успела дважды отличиться на приеме и спокойно завершить партию в свою пользу. Но вот с начала второго сета Вондрусова потихоньку стала выравнивать игру. Чешская теннисистка дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но Халеп моментально отыгрывалась. Ликвидировать третий брейк румынской теннисистке уже оказалось не под силу и Маркета перевела встречу в решающий отрезок.

В нем на корте велась уже абсолютно ровная борьба. Шансы на приеме стали возникать лишь под занавес матча. Сначала брейк-поинт не сумела реализовать Симона, а уже в следующем гейме до скрытого матч-болла добралась Вондрусова. Чешская теннисистка возможностью воспользовалась и через несколько минут подала на победу в матче.

В третьем раунде соревнований в Риме Маркета Вондрусова сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Ну а после поражения Симоны Халеп нынешняя первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака гарантированно сохранит за собой звание лидера женского тенниса по итогам турнира в Риме.

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о 16:39
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