Маркета Вондрусова становится участницей 1/8 финала Ролан Гарроса.

Чешская теннисистка Маркета Вондрусова пробивается в четвертый круг грунтового Турнира Большого Шлема. В борьбе за выход в 1/8 финала Ролан Гарроса - 2019 Маркета в двух партиях переиграла 28-ю ракетку Открытого Первенства Франции испанскую спортсменку Карлу Суарес-Наварро. Оба сета поединка кардинально отличались по наполнению, но при этом завершились с одинаковым счетом 6:4. Если в стартовом отрезке матча зрители увидели россыпь брейков, то во второй партии все решил единственный успех на приеме в исполнении Вондрусовой. На выход в четвертый круг Ролан Гарроса Маркета потратила чуть более полутора часов игрового времени.
Маркета Вондрусова - (28) Карла Суарес-Наварро - 6:4, 6:4
Теперь за выход в четвертьфинал грунтового мейджора Маркета Вондрусова поспоритс с победительницей матча между Элизе Мертенс и Анастасией Севастовой.
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