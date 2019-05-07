Стэн Вавринка уверенно стартует на Мастерсе в Мадриде.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка без особых проблем преодолевает стартовый раунд соревнований категории Мастерс в Мадриде. В матче первого круга Стэн в двух сетах переиграл французского квалифайера Пьера-Юга Эрбера, занимающего на данный момент 41-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Вавринка не позволил сопернику ни разу даже приблизиться к брейк-поинтам. Да и в целом Стэн отдал оппоненту всего 9 розыгрышей на собственной подаче. На победу в матче швейцарский теннисист потратил 1 час и 5 минут игрового времени.
Стэн Вавринка - (Q) Пьер-Юг Эрбер - 6:2, 6:3
Во втором раунде Мастерса в Мадриде Стэн Вавринка сыграет с аргентинским спортсменом Гвидо Пельей.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий