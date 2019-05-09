Стэн Вавринка обыграл Кеи Нишикори и впервые за 3 сезона вышел в 1/4 финала грунтового Мастерса.

Стэн Вавринка пробивается в четвертьфинал соревнований категории Мастерс в Мадриде. На стадии третьего круга швейцарский теннисист в двух партиях обыграл представителя Японии Кеи Нишикори, получившего в столице Испании 6-й номер посева. За весь матч теннисисты на двоих оформили всего 1 брейк. Так в самом начале матча на приёме отличился именно Вавринка, что и позволило ему отпраздновать победу в сете. Вторая партия докатились до тай-брейка и уже на нем Стэн оформил итоговую победу, на которую ему понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Стэн Вавринка - (6) Кеи Нишикори - 6:3, 7:6(3)
Теперь в 1/4 финала Мастерса в Мадриде Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Фрэнсисом Тиафо.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий