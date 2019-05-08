Стэн Вавринка выходит в третий круг Мастерса в Мадриде.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно преодолел стадию второго круга соревнований категории Мастерс в Мадриде. В нем Вавринка в двух партиях переиграл представителя Аргентины Гвидо Пелью, занимающего 26-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов Стэну удалось по разу отличиться на приеме и удержать все собственные подачи. На итоговую победу в противостоянии Стэн Вавринка потратил полтора часа игрового времени.
Стэн Вавринка - Гвидо Пелья - 6:3, 6:4
За выход в четвертьфинал Мастерса в Мадриде Стэн Вавринка поспорит с японским теннисистом Кеи Нишикори, который стартовал на турнире с непростой победы над квалифайером Уго Дельеном
из Боливии.
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