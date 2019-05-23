Даяна Ястремская одержала очередную разгромную победу в Страсбурге и вышла в полуфинал турнира.

(6) Даяна Ястремская - Фиона Ферро - 6:1, 6:3
Даяна Ястремская одержала очередную классную победу в Страсбурге. После разгрома Саманты Стосур, который украинская теннисистка учинила во втором раунде турнира, Даяне удалось добиться столь же уверенной, пусть и без "баранок" победы на четвертьфинальной стадии соревнований.
Матч с Фионой Ферро начался с обмена брейками. Казалось, что француженка вполне может навязать борьбу Ястремской, но та очень быстро прибрала инициативу к собственным рукам и со счета 1:1 выиграла 5 геймов подряд, трижды отличившись на приеме.
В дебюте второй партии Даяне пришлось немного помучиться на собственной подаче, но гейм украинская теннисистка спасла с трех брейк-поинтов. В середине партии Ястремская снова выдала ударный отрезок из двух подряд выигранных на приеме геймов, но с первой попытки подать на матч ей не удалось. Ферро оформила брейк с матч-болла, потом отыграла еще 2 таких мяча на собственной подаче, но полноценного камбека у Фионы не получилось. Со второй попытки Даяна подала на победу.
В полуфинале соревнований в Страсбурге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между второй ракеткой турнира Ариной Соболенко и Моникой Пюиг.
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