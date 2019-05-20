понедельник, 20 мая 2019 г.

Даяна Ястремская успешно стартовала на соревнованиях в Страсбурге.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская достаточно уверенно начинает выступления на соревнованиях категории WTA International во французском Страсбурге. В матче первого круга Даяна, получившая 6-й номер посева, в двух партиях переиграла местную спортсменку Паулин Парментье, занимающую на данный момент 65-ю строчку мирового рейтинга. На стартовую победу на турнире Даяна Ястремская потратила 1 час и 20 минут игрового времени.


(6) Даяна Ястремская - Паулин Парментье - 6:2, 6:4

В самом начале поединка Ястремская упустила собственную подачу, но отпускать соперницу в отрыв украинская теннисистка не собиралась. Обратный брейк Даяна оформила уже в следующем гейме, а к середине партии Ястремская уже сама лидировала с геймом на приеме в активе. До конца стартовой партии украинская спортсменка успела еще раз взять подачу соперницы и в итоге закончить сет в свою пользу с более чем комфортным перевесом.

Второй сет проходил уже в чуть более равной борьбе. Даяна сумела первой повести с брейком, но Парментье вернулась в борьбу. Второй раз на приеме Ястремская зацепилась уже в самый ответственный момент - под занавес партии. Два брейк-поинта, которые на тот момент были еще и матч-боллами для украинской теннисистки, Паулин отыграла, но на третьем Даяна таки оформила итоговую победу в матче.

Теперь во втором раунде соревнований в Страсбурге Даяна Ястремская сыграет с австралийской теннисисткой Самантой Стосур, которая на старте турнира переиграла американку Джессику Пегулу.

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о 15:21
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