Даяна Ястремская успешно стартовала на соревнованиях в Страсбурге.

(6) Даяна Ястремская - Паулин Парментье - 6:2, 6:4
В самом начале поединка Ястремская упустила собственную подачу, но отпускать соперницу в отрыв украинская теннисистка не собиралась. Обратный брейк Даяна оформила уже в следующем гейме, а к середине партии Ястремская уже сама лидировала с геймом на приеме в активе. До конца стартовой партии украинская спортсменка успела еще раз взять подачу соперницы и в итоге закончить сет в свою пользу с более чем комфортным перевесом.
Второй сет проходил уже в чуть более равной борьбе. Даяна сумела первой повести с брейком, но Парментье вернулась в борьбу. Второй раз на приеме Ястремская зацепилась уже в самый ответственный момент - под занавес партии. Два брейк-поинта, которые на тот момент были еще и матч-боллами для украинской теннисистки, Паулин отыграла, но на третьем Даяна таки оформила итоговую победу в матче.
Теперь во втором раунде соревнований в Страсбурге Даяна Ястремская сыграет с австралийской теннисисткой Самантой Стосур, которая на старте турнира переиграла американку Джессику Пегулу.
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