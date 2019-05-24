Даяна Ястремская обыграла Арину Соболенко и вышла в финал соревнований в Страсбурге.

(6) Даяна Ястремская - (2) Арина Соболенко - 6:4, 6:4
Так довольно часто бывает - за несколько дней до начала Турнира Большого Шлема топовые теннисистки не слишком убиваются на соревнованиях и как можно раньше стараются начать подготовку к мейджору. Но в данном конкретном случае для Арины Соболенко выход в финал турнира в Страсбурге был, наверное, действительно важен. Во-первых, он позволил бы белорусской теннисистке обойти в рейтинге Серену Уильямс и вернуться в топ-10 женской классификации. Во-вторых, в целом грунтовой сезон складывался до начала текущей недели для Соболенко не лучшим образом. А потом еще один выигранный матч точно не помешал бы ее уверенности в собственных силах перед стартом Ролан Гарроса.
Но и Ястремская наладила игру, добилась отличной формы, что прекрасно доказывают несколько разгромно выигранных в Страсбурге матчей. Зная жребий на Ролан Гарросе, который свет Даяну уже на старте с многоопытной испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро, с которой предстоит явно не самый простой матч с весьма туманными перспективами, украинская спортсменка попробовала выжать максимум из соревнований в Страсбурге. И пока что Даяне это удается.
Полуфинальную встречу с брейка начала именно украинская теннисистка. Соболенко упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, но моментально отыгралась. Правда, ближе к середине партии у Арины снова подвисла подача - белорусская спортсменка подарила сопернице тройной брейк-поинт. Два мяча Соболенко отыграла, но с третьей попытки Ястремская снова сумела уйти в отрыв. Этот минимальный перевес в счете и стал ключевым для Даяны - разве что в 8-м гейме у нее возникли трудности в виде двойного брейк-поинта. Его Ястремская отыграла и спокойно довела сет до победы.
Во второй партии шансов на приеме у Соболенко уже попросту не было. Ястремская же довольно быстро вырвалась вперед с брейком и играла уже по счету. В концовке встречи Даяна могла еще один брейк оформить и именно им поставить точку в противостоянии, но Арина спасла подачу с трех матч-боллов у соперницы. Правда, помешать Даяна подать на победу через несколько минут белорусская теннисистка уже не сумела.
Теперь за титул соревнований в Страсбурге Даяна Ястремская поспорит с победительницей французского дерби между Хлоэ Паке и Каролин Гарсия.
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