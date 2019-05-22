Даяна Ястремская разгромила Саманту Стосур на пути в четвертьфинал турнира в Страсбурге.

(6) Даяна Ястремская - Саманта Стосур - 6:0, 6:2
Даяна Ястремская стартовый сет провела на таком уровне, что у Саманты не было никаких шансов не то чтобы побороться за победу в нем, но и даже на то, чтобы просто сохранить лицо. Ястремская уверенно выигрывала геймы на собственной подаче, два из них украинская теннисистка выиграла, между прочим, под ноль. А вот на приеме Даяна стабильно навязывала сопернице борьбу и, что самое важное, выигрывала ее. Три брейка в исполнении Ястремской позволили не просто выиграть стартовый сет, но и отвесить Стосур полноценную баранку.
В начале второго сета Стосур немного выровняла игру, но все равно диктовала условия именно Ястремская. Пару геймов на собственной подаче Саманта таки выиграла, но с середины сета Даяна снова прибрала инициативу к собственным рукам. Украинской теннисистке удались два брейка подряд. Подача на матч, правда, получилась не такой уж и простой, но отыграв двойной брейк-поинт Даяна Ястремская оформила итоговую победу.
В четвертьфинале соревнований в Страсбурге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Фионой Ферро и Цян Ван.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий