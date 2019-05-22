среда, 22 мая 2019 г.

Даяна Ястремская разгромила Саманту Стосур на пути в четвертьфинал турнира в Страсбурге.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно пробивается в 1/4 финала соревнований в Страсбурге, на которых она получила 6-й номер посева. На стадии второго круга Даяна более чем уверенно разобралась с австралийской спортсменкой Самантой Стосур, занимающей на данный момент 89-ю строчку мирового рейтинга. Ястремская в стартовом сете отвесила сопернице полноценную баранку, да и во второй партии украинская теннисистка отдала Саманте всего 2 гейма. На разгромную победу Даяна Ястремская потратила чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.


(6) Даяна Ястремская - Саманта Стосур - 6:0, 6:2

Даяна Ястремская стартовый сет провела на таком уровне, что у Саманты не было никаких шансов не то чтобы побороться за победу в нем, но и даже на то, чтобы просто сохранить лицо. Ястремская уверенно выигрывала геймы на собственной подаче, два из них украинская теннисистка выиграла, между прочим, под ноль. А вот на приеме Даяна стабильно навязывала сопернице борьбу и, что самое важное, выигрывала ее. Три брейка в исполнении Ястремской позволили не просто выиграть стартовый сет, но и отвесить Стосур полноценную баранку.

В начале второго сета Стосур немного выровняла игру, но все равно диктовала условия именно Ястремская. Пару геймов на собственной подаче Саманта таки выиграла, но с середины сета Даяна снова прибрала инициативу к собственным рукам. Украинской теннисистке удались два брейка подряд. Подача на матч, правда, получилась не такой уж и простой, но отыграв двойной брейк-поинт Даяна Ястремская оформила итоговую победу.

В четвертьфинале соревнований в Страсбурге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Фионой Ферро и Цян Ван.

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о 16:17
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