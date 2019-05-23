Катарина Завацкая выходит в финал квалификации Ролан Гарроса - 2019.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает борьбу за выход в основную сетку грунтового Турнира Большого Шлема. На стадии второго раунда квалификации Ролан Гарроса - 2019 Катарина в двух партиях переиграла грузинскую спортсменку Екатерину Горгодзе, занимающую на данный момент 153-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете матча Завацкая и вовсе отвесила оппонентке полноценную баранку. Во второй партии Горгодзе обострила борьбу, но итоговый успех отпраздновала украинская теннисистка. На победу в матче Катарина Завацкая потратила около 1 часа и 25 минут игрового времени.
Катарина Завацкая - Екатерина Горгодзе - 6:0, 6:4
За выход в основную сетку Ролан Гарроса - 2019 Катарина Завацкая теперь поспорит с победительницей матча между Франческой Ди Лоренцо и Джулией Гатто-Монтиконе.
Напомним, что в эти минуты свой матч второго круга квалификации Открытого Первенства Франции проводит еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая противостоит россиянке Анне Блинковой.
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