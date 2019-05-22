Катарина Завацкая на отказе соперницы выходит во второй раунд квалификации Ролан Гарроса.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая преодолела стартовый раунд отбора Открытого Первенства Франции. В матче первого круга квалификации Ролан Гарроса - 2019 Катарина прошла бразильскую теннисистку Беатриц Хаддад Майю, получившую в отборе 16-й номер посева. Завацкая уступила стартовый сет встречи, проигрывала с брейком по ходу второй партии и даже была вынуждена отыгрывать матч-болл в ее концовке. Но в итоге Катарина склонила чаши весов в этом отрезке матча в свою пользу. В решающей партии Беатриц снова повела с брейком, но и его украинка отыграла. А вскоре Хаддад Майя приняла решение отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем.
Катарина Завацкая - (16) Беатриц Хаддад Майя - 3:6, 7:5, 2:3, ret
Стоит отметить, что Катарина Завацкая впервые в карьере пробилась во второй раунд квалификации Турнира Большого Шлема. Следующей соперинцей украинской теннисистки в Париже станет Екатерина Горгодзе из Грузии.
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