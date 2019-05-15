Катарина Завацкая уступила Янине Викмайер на старте 60-тысячника в Испании.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела преодолеть стартовый раунд соревнований категории ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в испанском городе Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. В матче первого круга Катарина уступила бельгийской спортсменке Янине Викмайер, занимающей 153-ю строчку текущего мирового рейтинга. Завацкая в напряженной борьбе сумела оставить за собой стартовый сет встречи, но провалила две последующие партии, выиграв за них всего 2 гейма. На победу в противостоянии Янина Викмайер потратила 2 часа игрового времени.
Янина Викмайер - Катарина Завацкая - 5:7, 6:0, 6:2
Во втором раунде соревнований в Испании Янина Викмайер сыграет с лидером посева представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.
Напомним, что чуть ранее выход во второй раунд турнира оформила еще одна украинская теннисистка Марта Костюк. На старте основной сетки она разгромила представительницу Австралии Арину Родионову
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