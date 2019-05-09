Александр Зверев продолжает защиту прошлогоднего титула Мастерса в Мадриде.

Немец Александр Зверев, который является действующим чемпионом соревнований категории Мастерс в Мадриде, с довольно уверенной победы стартовал на текущем турнире. В матче второго круга Александр, получивший в столице Испании 3-й номер посева, в двух партиях переиграл местного ветерана Давида Феррера, занимающего 144-ю строчку мирового рейтинга. Зверев даже уступал с брейком по ходу стартовой партии, но вовремя переломил её ход и дважды отличился на приёме. По ходу второго сета Саша уже просто разгромил соперника, для которого этот матч стал последним в карьере. На победу в поединке Зверев потратил чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(3) Александр Зверев - (WC) Давид Феррер - 6:4, 6:1
Давид Феррер объявил о том, что завершит карьеру после соревнований в Мадриде уже достаточно давно. Как сознается сам испанский теннисист решение окончательно созрело у него после прошлогоднего Уимблдона.
Ну а Александр Зверев теперь в третьем раунде Мастерса в Мадриде сыграет с польским теннисистом Хубертом Гуркачем.
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