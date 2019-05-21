Александр Зверев с разгромной победы стартовал в Женеве.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в Женеве немецкий теннисист Александр Зверев более чем уверенно выиграл свой стартовый матч на турнире. Александр, который стал единственным игроком из топ-10 мирового рейтинга играющим на этой неделе, в двух партиях разгромил латыша Эрнеста Гулбиса, занимающего 80-ю строчку мужской классификации. За весь матч Зверев отдал сопернику всего 3 гейма. На победу во встрече Александр Зверев потратил около 1 часа и 5 минут игрового времени.
(1) Александр Зверев - Эрнест Гулбис - 6:2, 6:1
В четвертьфинале соревнований в Женеве Александр Зверев сыграет с Уго Дельеном, обыгравшим во втором раунде турнира Янко Типсаревича.
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