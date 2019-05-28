Александр Зверев стартовал на Ролан Гарросе с тяжелейшей пятисетовой победы над Джоном Миллманом.

(5) Александр Зверев - Джон Миллман - 7:6(4), 6:3, 2:6, 6:7(5), 6:3
Тот факт, что Александр Зверев и Турниры Большого Шлема - это повод для отдельного и очень предметного разговора, подтвердился уже на старте Ролан Гарроса. Все-таки, теннисисту, который чуть ли не на место в топ-3 мирового рейтинга стабильно претендует нужно иметь в активе что-то большее, нежели один четвертьфинал мейджора в карьере. Но есть все основания полагать, что и в этом году в Париже Саше будет ой как непросто справиться, в первую очередь, с собственными психологическими проблемами, которые не дают ему спокойно и стабильно отыграть турнир высочайшего ранга.
А ведь начал встречу против Миллмана немецкий теннисист достаточно неплохо. Александр повел в стартовой партии сразу с двумя брейками, но потом по непонятным причинам остановился. Сначала Джон отыграл один брейк, а потом и с сет-болла помешал Звереву подать на победу в стартовой партии. Александр, правда, вовремя спохватился и стабильнее провел тай-брейк, на котором и оформил выигрыш стартового сета.
Во второй партии проблемы Зверева становились все более очевидными. Но, на опыте и морально-волевых Александр выцарапал победу и в ней. На этот раз сам немец дважды уступал с брейком, но моментально отыгрывался, а под занавес сета еще и третий раз отличился на приеме, что и позволило ему повести со счетом 2:0 по партиям. Как оказалось, даже такого перевеса для комфотной победы 5-му номеру посева Ролан Гарроса мало.
Когда Миллман ударно провел концовку третьей партии, в которой он дважды отличился на приеме и со счета 2:2 выиграл 4 гейма подряд, это можно было расценить, как случайность. Все-таки уровень Зверева куда солиднее, нежели у австралийца стабильно играющего на грунте по большим праздникам. Александр попытался подтвердить этот факт, быстро повел с брейком в четвертой партии, но ближе к ее завершению, буквально за гейм до подачи на матч, позволил Миллману вернуться в борьбу. Более того, Джон умудрился до сет-болла в следующем гейме на приеме добраться. Зверев ту подачу удержал, но на тай-брейке дал сопернику возможность сравнять счет по сетам.
На этот раз для Зверева все закончилось победой. В концовке встречи именно немецкому теннисисту удался единственный в пятой партии брейк, благодаря которому он и шагнул во второй круг. Но вопрос в том, сколько сил и нервово он потратил на самом старте турнира. В то время, когда основные фавориты, такие как Джокович, Надаль и Федерер чуть ли не силы экономят в первом круге, Александру пришлось выкладываться по полной программе.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Александр Зверев сыграет с шведским квалифайером Микаэлем Имером.
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