Вера Звонарева разгромила Татьяну Марию на старте квалификации в Мадриде.

Российская теннисистка Вера Звонарева уверенно шагнула во второй раунд квалификации соревнований категории WTA Premier Mandatory в Мадриде. На старте отборочного раунда Вера в двух партиях обыграла немецкую спортсменку Татьяну Марию, получившую 3-й номер посева на предварительной стадии турнира. Если в стартовой партии обе теннисистки испытывали трудности с собственной подачей, что и вылилось в череду брейков, то во втором сете Звонарева наладила игру и отвесила сопернице полноценную баранку. На победу в матче Вере Звонаревой понадобилось чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
Вера Звонарева - (3) Татьяна Мария - 6:4, 6:0
Во втором раунде квалификации соревнований в Мадриде Вера Звонарева сыграет с победительницей матча между Анастасией Потаповой и Магдой Линетт.
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