Эшли Барти выходит в четвертьфинал Ролан Гарроса.

Австралийская теннисистка Эшли Барти успешно преодолела стадию четвёртого круга грунтового Турнира Большого Шлема, на котором она получила 8-й номер посева. В борьбе за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса Эшли в трех партиях переиграла американку Софью Кенин, занимающую 35-ю строчку текущего мирового рейтинга. После двух достаточно боевых сетов, которые теннисистки выигрывали поочередно, Барти с баранкой оставила за собой решающий отрезок матча и чуть более чем за полтора часа игрового времени оформила выход в четвертьфинал Открытого Первенства Франции.
(8) Эшли Барти - Софья Кенин - 6:3, 3:6, 6:0
В четвертьфинале Ролан Гарроса - 2019 Эшли Барти сыграет с ещё одной американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая в своём поединке четвёртого круга переиграла представительницу Чехии Катерину Синякову.
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