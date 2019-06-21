Эшли Барти выходит в полуфинал турнира в Бирмингеме и продолжает борьбу за статус первой ракетки мира.

(2) Эшли Барти - (WC) Винус Уильямс - 6:4, 6:3
В самом начале матча именно Винус сумела вырваться вперёд с брейком. Но со счета 4:1 в свою пользу американская теннисистка полностью упустила нити игры из своих рук и позволила Барти совершить настоящий камбек. Эшли дважды подряд отличилась на приёме, выиграла 5 геймов и оставила за собой стартовый сет встречи.
Отойти от такого провала Уильямс-старшая так просто не смогла. В начале второй партии она с большим трудом удержала собственную подачу, правда через несколько минут и сама зацепила на приёме. В обоих случаях подающей спортсменке удалось спастись с двух брейк-поинтов, но затем Барти таки оформила брейк. Шансов отыграться у Винус попросту не было, а в самой концовке встречи Эшли и ещё раз взяла подачу представительницы США.
Теперь за выход в финал соревнований в Бирмингеме Эшли Барти поспорит с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий