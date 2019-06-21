пятница, 21 июня 2019 г.

Эшли Барти выходит в полуфинал турнира в Бирмингеме и продолжает борьбу за статус первой ракетки мира.

Австралийская теннисистка Эшли Барти продолжает успешные выступления на соревнованиях категории WTA Premier в Бирмингеме, на которых она получила 2-й номер посева. На стадии 1/4 финала Эшли в двух партиях переиграла американку Винус Уильямс, занимающую 55-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Барти потратила чуть менее полутора часов игрового времени.


(2) Эшли Барти - (WC) Винус Уильямс - 6:4, 6:3

 В самом начале матча именно Винус сумела вырваться вперёд с брейком. Но со счета 4:1 в свою пользу американская теннисистка полностью упустила нити игры из своих рук и позволила Барти совершить настоящий камбек. Эшли дважды подряд отличилась на приёме, выиграла 5 геймов и оставила за собой стартовый сет встречи.

Отойти от такого провала Уильямс-старшая так просто не смогла. В начале второй партии она с большим трудом удержала собственную подачу, правда через несколько минут и сама зацепила на приёме. В обоих случаях подающей спортсменке удалось спастись с двух брейк-поинтов, но затем Барти таки оформила брейк. Шансов отыграться у Винус попросту не было, а в самой концовке встречи Эшли и ещё раз взяла подачу представительницы США.

Теперь за выход в финал соревнований в Бирмингеме Эшли Барти поспорит с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой.

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о 20:50
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