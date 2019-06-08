Эшли Барти становится чемпионкой Ролан Гарроса.

(8) Эшли Барти - Маркета Вондрусова - 6:1, 6:3
Важная штука - опыт. Конечно, сама Эшли Барти не может похвастаться десятком лет успешной борьбы на высочайшем уровне в туре, но для Маркеты Вондрусовой текущий Ролан Гаррос и вовсе получился настоящей сказкой - первым крупным турниром, на котором чешская теннисистка смогла показать и приличную игру, и более чем пристойный результат. Волнение перед первым финалом мейджора, понятное дело, было у обеих дебютанток титульных матчей Турниров Большого Шлема, но Вондрусова с ним не справилась категорически.
Уже в самом дебюте поединка Барти вполне ожидаемо захватила инициативу. Маркета толком и не успела войти в матч, как уже проигрывала сразу с двумя брейками - 0:4. В этот момент впервые подача подвела и австралийскую теннисистку, но сразу после обратного брейка от соперницы Эшли восстановила комфортный перевес в счёте и тут же подала на сет.
Вторую партию Эшли начала с ещё одного брейка и лишь после этого Маркета сумела справиться с собой и начать показывать хотя бы проблески того тенниса, который позволил ей пробиться в финал Ролан Гарроса. Держалась Вондрусова до 9-го гейма. Чешская теннисистка ещё могла брать свой гейм и пытаться бороться за подачу соперницей на матч, но вместо этого Маркета с двойного гейм-болла упустила подачу, а вместе с ней и весь матч.
Эшли Барти благодаря успеху в Париже уже в понедельник поднимется на высшую в карьере 2-ю строчку мирового рейтинга. К тому же, австралийская теннисистка почти вплотную приблизится к лидеру текущей женской классификации Наоми Осаке.
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