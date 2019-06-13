четверг, 13 июня 2019 г.

Карен Хачанов неудачно начинает травяной сезон.

Новоиспеченный представитель топ-10 мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов проигрывает уже на старте турнира в немецком Штутгарте, на котором он получил 2-й номер посева. В матче второго круга Карен в двух партиях и без особой борьбы уступил представителю Италии Маттео Берреттини. Если в первой партии Маттео лишь однажды отличился на приёме, то второй сет сложился для Хачанова ещё сложнее - россиянин дважды упустил свою подачу и чуть более чем за час и 10 минут игрового времени пропустил соперника в четвертьфинал турнира.


Маттео Берреттини - (2) Карен Хачанов - 6:4, 6:2

 Теперь в 1/4 финала турнира в Штутгарте Маттео Берреттини сыграет с американцем Денисом Кудлой.

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о 18:59
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