Леся Цуренко проигрывает в первом же раунде турнира в Бирмингеме.

Дженнифер Бреди - Леся Цуренко - 6:3, 6:3
Леся Цуренко крайне неудачно начала поединок, который был запланирован ещё на вчерашний игровой день, но был перенесён из-за дождя. Украинская теннисистка дважды упустила собственную подачу и отпустила соперницу в солидный отрыв - 0:4. Примечательно, что Леся сумела отыграть оба брейка, но сразу после этого Бреди ещё раз отличилась на приёме и оставила за собой стартовый сет поединка.
Вторая партия снова началась с брейка в исполнении Дженнифер. Цуренко отыгралась и на этот раз, но вторую половину сета украинская теннисистка попросту провалила. Бреди ещё дважды взяла подачу Леси и оформила достаточно уверенную победу.
Во втором раунде соревнований в Бирмингеме Дженнифер Бреди сыграет со второй ракеткой турнира австралийской спортсменкой Эшли Барти.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий