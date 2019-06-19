среда, 19 июня 2019 г.

Леся Цуренко проигрывает в первом же раунде турнира в Бирмингеме.

Третья представительница Украины не смогла преодолеть даже стартовый раунд соревнований категории WTA Premier в Бирмингеме. После ранних вылетов Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, зачехлила ракетку после первого круга и Леся Цуренко. В двух партиях украинская теннисистка уступила представительнице США Дженнифер Бреди, занимающей 66-ю строчку текущего мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


Дженнифер Бреди - Леся Цуренко - 6:3, 6:3

 Леся Цуренко крайне неудачно начала поединок, который был запланирован ещё на вчерашний игровой день, но был перенесён из-за дождя. Украинская теннисистка дважды упустила собственную подачу и отпустила соперницу в солидный отрыв - 0:4. Примечательно, что Леся сумела отыграть оба брейка, но сразу после этого Бреди ещё раз отличилась на приёме и оставила за собой стартовый сет поединка.

Вторая партия снова началась с брейка в исполнении Дженнифер. Цуренко отыгралась и на этот раз, но вторую половину сета украинская теннисистка попросту провалила. Бреди ещё дважды взяла подачу Леси и оформила достаточно уверенную победу.

Во втором раунде соревнований в Бирмингеме Дженнифер Бреди сыграет со второй ракеткой турнира австралийской спортсменкой Эшли Барти.

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о 15:11
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