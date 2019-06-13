Александр Зверев проигрывает уже первый матч на домашнем турнире в Штутгарте.

(Q) Дастин Браун - (1) Александр Зверев - 6:4, 6:7(3), 6:3
Дастин, которого можно смело называть специалистом по травяному покрытию, достаточно быстро отличился на приёме и повел с брейком. Ближе к завершению партии Зверев и сам, наконец, смог навязать борьбу в гейме на подаче соперника, но своим брейк-поинтом лидер посева турнира в Штутгарте не воспользовался. В следующем же гейме Дастин мог поставить точку в партии на приёме, но не реализовал сразу тройной брейк-поинт, а за ним и ещё один, четвёртый сет-болл. Подача на победу в партии у Брауна прошла, правда, без каких-то проблем - гейм немец ямайского происхождения выиграл под ноль.
В дебюте второй партии с брейком повел уже сам Александр - он отличился на приёме лишь с шестого в гейме брейк-поинта. Казалось, что этот перевес Зверев удержит, но в последний момент, уже при подаче на сет у первой ракетки турнира случился провал и Браун вернулся в борьбу за партию. Её концовка вышла крайне нервной. Сначала Дастин не реализовал два скрытых матч-болла, а затем уже Зверев упустил целых 4 полноценных сет-поинта. В итоге победу в партии Александр оформил на тай-брейке.
Самые интересные события в решающей партии теннисисты тоже приберегли на её концовку. Сначала Александр не воспользовался тремя брейк-поинтами и попросту отпустил Брауна. А уже в следующем гейме сам Дастин отличился на приёме и тут же подал на победу в матче.
Теперь в 1/4 финала соревнований в Штутгарте Дастин Браун сыграет с победителем матча между Жилем Симоном и канадским теннисистом Феликсом Алиассимом Оге.
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