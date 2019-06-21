Снова валидол... Роджер Федерер выигрывает второй тяжелейший трехсетовик в Галле.

(1) Роджер Федерер - (7) Роберто Баутиста-Агут - 6:3, 4:6, 6:4
Понятно, что отойти от встречи против Жо-Вильфреда Тсонги во втором раунде турнира в Галле Роджеру было достаточно сложно. Поединок тот забрал немало сил, так что свежести в матче против Баутисты-Агута на стадии четвертьфинала ожидать, наверное, не приходилось. Но Роджер начал матч очень бодро. Не скажу, что швейцарец прям порхал по корту, но стабильность и уверенность присутствовали.
В первом же гейме встречи Роджер оформил брейк под ноль и уже тут можно было констатировать - Роберто партию вряд ли спасёт. Федерер опять впечатлял количеством выигранных с первой подачи мячей (свыше 90-%), да и в целом испанский теннисист противопоставить Роджеру не мог ничего. В итоге, Федерер успел до конца партии и второй брейк оформить.
И вот опять во втором сете - спад. По сути провалил Роджер единственный гейм, в котором Роберто с третьей попытки и отличился на приёме. Но в целом действия Федерера перестали быть настолько убойными для соперника. Да и сам Агут разыгрался, так что несмотря на то, что до конца сета оставалось ещё немало времени, Федерер не добрался даже до брейк-поинтов.
Решающий сет начался с ещё одного непростого для Роджера гейма, но на этот раз швейцарец спас подачу с двух брейк-поинтов. Больше шансов Федерер сопернику не давал. Сам же Роджер довольно долго прощупывал подачу соперника, зарабатывал брейк-поинты, но отличиться на приёме сумел лишь в последний момент.
Теперь за выход в финал турнира в Галле Роджер Федерер поспорит с французом Пьером-Югом Эрбером. Он обыграл прошлогоднего чемпиона турнира Борну Чорича.
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