Роджер Федерер успешно стартовал на соревнованиях в Галле.

(1) Роджер Федерер - Джон Миллман - 7:6(1), 6:3
Травяной сезон, на который, вполне обоснованно Роджер Федерер делает серьёзные ставки, швейцарский теннисист начал с достаточно уверенной, но при этом и трудовой победы. Джон Миллман действительно старался и показывал очень пристойный уровень тенниса, но в ключевые моменты матча выше всяких похвал сыграл Федерер. Это ведь и отличает настоящего топ-теннисиста - выжимать из себя максимум в ключевые моменты встречи.
В стартовой партии Роджер никак не мог найти ключи к подаче соперника. Собственные геймы швейцарец выигрывал более чем уверенно, но, фактически, тем же отвечал и Миллман. Да, Федерер выдавал феноменальные цифры на первой подаче, выиграв более 90-% розыгрышей с неё. У Джона и близко не было подобных цифр, но брейк-поинтов в первом сете зрители так и не увидели.
В тот момент, когда все говорило о сложном тай-брейке, Роджер взял и смел соперника с корта в этом 13-м гейме стартовой партии. Джон просто провалил тай и выиграл за него всего 1 розыгрыш. Федерер не просто на классе, а на высочайшем классе берет первый сет.
Вторая партия сложилась уже немного по-другому. Достаточно быстро швейцарец сумел впервые в матче отличиться на приёме, и снова стоит отметить прекрасное умение Роджера - как только он заметил проблемы у соперника, так сразу же вцепился в его гейм мёртвой хваткой и, по сути, оформил брейк в первом же эпизоде, в котором появились минимальные шансы на успех.
Закончил матч Роджер спокойно и уверенно. Был, конечно, эпизод при подаче на матч, когда Федерер подарил оппоненту первый за встречу брейк-поинт, но его швейцарец отыграл и поставил точку в поединке.
Во втором раунде соревнований в Галле Роджер Федерер сыграет с французом Жо-Вильфредом Тсонгой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий