Роджер Федерер в тяжелейшем противостоянии одолел Жо-Вильфреда Тсонгу во втором раунде турнира в Галле.

(1) Роджер Федерер - (WC) Жо-Вильфред Тсонга - 7:6(5), 4:6, 7:5
Понятное дело, что 77-я строчка мирового рейтинга, которую занимает на данный момент Жо-Вильфред Тсонга, явно не соответствует реальному уровню французского теннисиста. Проблемы со здоровьем и игровой формой, конечно, мешают ему сейчас вернуться на былые места в топ-10 мужской классификации, но порой Жо-Вильфред может выдать ударный матч. Похоже, сегодня мы увидели очень близкий к идеальному в его нынешних кондициях теннис от Тсонги.
Роджер тоже играл прекрасно, но ментальный спад во второй половине второй партии стоил швейцарскому теннисисту чуть ли не лишнего часа, проведённого на корте. И ещё хорошо, что закончилось все для самого Федерера победой. Жо-Вильфред настроился полностью переламывать ход встречи.
Федерер начал встречу очень неплохо. Да, просел процент попадания первой подачи по сравнению со стартовым матчем в Галле. Но если она проходила, то у Тсонги не оставалось никаких шансов - за всю стартовую партию Роджер отдал сопернику всего один розыгрыш с первого мяча, то есть выиграл 96-% очков при удачном вводе мяча в игру. Я специально подчеркну эту цифру. Когда начнём говорить о второй партии, сами поймёте почему.
Да, был у швейцарского теннисиста и немного нервный гейм на своей подаче, когда ему пришлось спасаться с двойного брейк-поинта, но Роджер справился. Показывать характер нужно было и Жо-Вильфреду, ведь французу довелось отыгрывать полноценный сет-болл. Федерер тем важнейшим брейк-поинтом не воспользовался, так что партия докатилась до тая. И его с упущенной подачи начал именно лидер посева. Роджер, правда, уже к смене сторон равновесие в счёте восстановил, а потом и ещё один мини-брейк оформил. Таким образом стартовый сет остался за Федерером.
А теперь пришло время поговорить о цифрах второй партии. Помните, сколько Федерер выигрывал с первого мяча в стартовом сете? Так вот теперь этот показатель упал даже ниже 50-%. При этом именно Роджер повел с быстрым брейком, выиграв уже стартовый гейм на приёме в партии. Но удержать перевес с такими проблемами на подаче Федереру было очень трудно. Так, в середине сета Тсонга с третьего брейк-поинта выровнял ситуацию в счёте. Ну а под занавес партии француз ещё раз взял подачу Роджера, переведя, таким образом, матч в решающий сет.
Главным достижением Роджера в третьей партии стало то, что он вернул себе веру в собственную подачу. Да, в середине сета пришлось отыгрывать один брейк-поинт, но в целом, геймы Федерер выигрывал без труда. Тсонга вообще не давал сопернику никаких шансов на приёме, как вдруг, в решающий момент, уже при подаче на тай-брейк, провалился. Роджер очень вовремя поддавил, добрался до двойного брейк-поинта, оформил успех на приёме и тут же подал на матч.
Теперь в 1/4 финала соревнований в Галле Роджер Федерер сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.
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