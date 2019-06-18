Виктория Азаренко в боевом противостоянии уступила Каролин Гарсии на старте турнира на Мальорке.

(6) Каролин Гарсия - Виктория Азаренко - 1:6, 6:4, 7:5
Казалось, просто никаких шансов не оставляла Виктория своей сопернице по ходу стартовой партии встречи. Белорусская теннисистка с ходу повела сразу с двумя брейками, позволила Каролин размочить счет, но затем оформила и третий успех на приёме, который и позволил ей взять первый сет матча.
Но вот в дебюте второй партии Вику было просто не узнать. Теперь она откровенно посыпалась и дала француженке повести в счете с двумя геймами на приёме в активе. Азаренко в борьбу за сет вернулась и даже отыграла солидное отставание, но концовка партии осталась за Гарсией, которая благодаря ещё одному брейку перевела матч в решающий сет.
Его с выигранной подачи соперницы начала именно белорусская теннисистка, но Каролин моментально оформила обратный брейк. Казалось, что все решится на тай-брейке третьей партии, но в последний момент Виктория не смогла подать на этот самый тай и позволила Каролин Гарсии шагнуть во второй раунд турнира.
В нем французская теннисистка сыграет с победительницей матча между Элисон Риске и Паулой Бадосой Хиберт.
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