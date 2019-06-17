Элина Свитолина неудачно начала травяной сезон.

Маргарита Гаспарян - (4) Элина Свитолина - 6:3, 3:6, 6:4
Элина Свитолина на данный момент, понятное дело, пребывает далеко не в самых лучших и боевых кондициях. После некоторых проблем со здоровьем украинской теннисистке только предстоит набирать форму и планомерно готовиться, например, к Уимблдону, на котором можно рассчитывать на набор очков. Потому от соревнований в Бирмингеме ожидания не могли быть слишком высокими, но и вылетать в первом же раунде - это результат, который удачным даже со всеми скидками на проблемы Элины, не назовёшь.
Матч Свитолина начала с упущенной собственной подачи, но уже к середине стартовой партии украинка сумела сравнять счёт. Правда, сразу после обратного брейка Элина позволила Гаспарян ещё раз отличиться на приёме. А под самый занавес первого сета Маргарита в упорной борьбе ещё раз взяла подачу 4-й ракетки турнира.
Вторую партию Свитолина начала в разы увереннее. Украинская теннисистка дважды отличилась на приёме и вышла подавать на сет. Этот гейм Элина упустила под ноль, но тут же оформила ещё один брейк и перевела матч в решающий отрезок.
Но вот в его дебюте Элина позволила сопернице уйти в солидный отрыв сразу с двумя геймами на приёме в активе. Свитолина бороться не бросила, но смогла оформить лишь один обратный брейк.
Теперь во втором раунде турнира в Бирмингеме Маргарита Гаспарян сыграет с победительницей матча между ещё одной россиянкой Екатериной Александровой и Петрой Мартич.
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