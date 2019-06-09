воскресенье, 9 июня 2019 г.

Лоренцо Джустино выигрывает первый Челленджер в карьере.

Итальянский теннисист Лоренцо Джустино становится триумфатором соревнований категории Челленджер в Алматы, на которых он получил 5-й номер посева. В титульном матче Лоренцо в двух партиях переиграл 13-ю ракетку турнира аргентинца Федерико Корию, занимающего 234-ю строчку мирового рейтинга. На победу в финальном матче Лоренцо Джустино потратил чуть менее полутора часов игрового времени.


(5) Лоренцо Джустино - Федерико Кория - 6:4, 6:4

 Титул в Алматы стал для Лоренцо Джустино первым на уровне Челленджер. Трофей позволит итальянскому теннисисту уже в понедельник впервые в карьере ворваться в топ-150 мирового рейтинга.

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о 10:17
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