вторник, 18 июня 2019 г.

Даяна Ястремская не смогла довести до победы матч против Юлии Гергес в Бирмингеме.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела преодолеть стартовый раунд соревнований категории WTA Premier в британском Бирмингеме. В матче первого круга Даяна в напряженной борьбе уступила представительнице Германии Юлии Гергес, получившей на турнире 8-й номер посева. Немецкой теннисистке пришлось действительно спасать неудачно складывающийся матч. На победу в нем Гергес потратила 3 сета и чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


(8) Юлия Гергес - Даяна Ястремская - 3:6, 6:4, 6:3

 Начало поединка просто изобиловало брейками. Сначала свою собственную подачу в стартовом гейме поединка упустила украинская теннисистка, но очень быстро исправила ситуацию и к середине партии уже сама Даяна лидировала с геймом на приёме в активе. Это отставание Гергес сумела отыграть, но Ястремская тут же восстановили перевес и удержала его уже до самого победного конца сета.

Вторую партию украинская теннисистка начала с брейка и удерживала комфортный для себя счёт до середины сета. Но со счета 2:4,  когда Даяне до победы оставалось всего 2 гейма, Юлия полностью перехватила инициативу. Немка дважды подряд отличилась на приёме, выиграла 4 гейма и перевела матч в решающий сет.

В его дебюте Гергес продолжила удачную серию и снова взяла подачу Ястремской. Даяна, правда, смогла отыграться, но очень быстро снова отпустила соперницу в отрыв. С минимальным перевесом в один брейк Юлия Гергес и завершила встречу в свою пользу.

Во втором раунде турнира в Бирмингеме Юлия Гергес сыграет с россиянкой Евгенией Родиной.

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о 15:43
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