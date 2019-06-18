Даяна Ястремская не смогла довести до победы матч против Юлии Гергес в Бирмингеме.

(8) Юлия Гергес - Даяна Ястремская - 3:6, 6:4, 6:3
Начало поединка просто изобиловало брейками. Сначала свою собственную подачу в стартовом гейме поединка упустила украинская теннисистка, но очень быстро исправила ситуацию и к середине партии уже сама Даяна лидировала с геймом на приёме в активе. Это отставание Гергес сумела отыграть, но Ястремская тут же восстановили перевес и удержала его уже до самого победного конца сета.
Вторую партию украинская теннисистка начала с брейка и удерживала комфортный для себя счёт до середины сета. Но со счета 2:4, когда Даяне до победы оставалось всего 2 гейма, Юлия полностью перехватила инициативу. Немка дважды подряд отличилась на приёме, выиграла 4 гейма и перевела матч в решающий сет.
В его дебюте Гергес продолжила удачную серию и снова взяла подачу Ястремской. Даяна, правда, смогла отыграться, но очень быстро снова отпустила соперницу в отрыв. С минимальным перевесом в один брейк Юлия Гергес и завершила встречу в свою пользу.
Во втором раунде турнира в Бирмингеме Юлия Гергес сыграет с россиянкой Евгенией Родиной.
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