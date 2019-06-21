Александр Зверев не смог выйти в полуфинал турнира в Галле.

Давид Гоффин - (2) Александр Зверев - 3:6, 6:1, 7:6(3)
Зверев довольно неплохо провел стартовый сет противостояния. Где-то с середины партии Александр приловчился к подаче соперника и стабильно навязывал борьбу в геймах Гоффина. Сначала немец сумел повести с брейком, потом отпустил Давида с тройного брейк-поинта, но в следующем гейме снова взял подачу бельгийского теннисиста. Этим брейком и была поставлена точка в стартовой партии.
Второй сет отличался уже кардинально. Зверев умудрился получить в нем скрытую баранку - после выигранного стартового гейма партии на собственной подаче, Александр проиграл 6 последующих. При этом почти все геймы проходили в серьёзной борьбе. Одну из подач Зверева Давид взял лишь с 8-го брейк-поинта, а в следующем гейме уже самому бельгийцу пришлось спасаться с двойного брейкового мяча.
В третьей партии инициатива снова, вроде, перешла к Звереву, который сумел в дебюте решающего отрезка матча повести с брейком. Но вот концовку сета куда стабильнее провел Гоффин. Давид сначала отыграл отставание, а потом и до двух матч-боллов на приёме добрался. Но ни один из них представитель Бельгии реализовать так и не сумел. Правда, на тай-брейке Давид продолжил действовать стабильнее соперника и оформил выход в полуфинал турнира в Галле.
В нем Давид Гоффин сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
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