Симона Халеп отдала всего 3 гейма Лесе Цуренко на стадии третьего круга Ролан Гарроса.

Действующая чемпионка Ролан Гарроса румынская теннисистка Симона Халеп спокойно выходит в 1/8 финала турнира. На стадии третьего круга Симона разгромила украинскую спортсменку Лесю Цуренко, получившую в Париже 27-й номер посева. Цуренко попросту не успела отойти от затянувшегося на два игровых дня матча против Александры Крунич во втором раунде грунтового мейджора. А потому даже навязать борьбу именитой сопернице Леся не смогла. Халеп за весь матч отдала сопернице всего 3 гейма и за 55 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(3) Симона Халеп - (27) Леся Цуренко - 6:2, 6:1
За выход в четвертьфинал Ролан Гарроса - 2019 Симона Халеп поспорит с победительницей матча между Моникой Пюиг и Игой Святек.
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