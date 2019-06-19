Сергей Стаховский уступил во втором раунде соревнований в Галле.

Пьер-Юг Эрбер - (Q) Сергей Стаховский - 2:6, 7:6(2), 6:4
Стаховский просто ударно начал поединок, дважды подряд отличившись на приёме. Украинский теннисист сумел повести в счете 4:0 и спокойно удержать этот комфортный перевес в счёте до самого завершения стартовой партии встречи.
Во втором сете Эрбер уже сумел показать свой уровень тенниса. Оба спортсмена уверенно держали собственные подачи, лишь в одном эпизоде пришлось понервничать подающему - Стаховский спас гейм с двойного брейк-поинта у оппонента. А вот тай-брейк, до которого докатилась партия, Сергей попросту провалил. Пьер-Юг сразу же повел с двумя мини-брейками и своего уже не упустил.
В начале решающего сета Сергей откровенно подсел. Два стартовых гейма на собственной подаче украинец спас с брейк-поинтов, а вот в третьем уже не сумел выкарабкаться из неприятной ситуации. Поведя с геймом на приёме в активе Эрбер полностью сконцентрировался на собственных подачах и не дал Стаховскому ни единого шанса на спасение встречи.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Галле Пьер-Юг Эрбер сразится с победителем матча между Борной Чоричем и Жоао Соузой.
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