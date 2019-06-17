понедельник, 17 июня 2019 г.

Арина Соболенко на тай-брейке решающего сета уступила Шувей Се в первом раунде турнира в Бирмингеме.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проигрывает на старте соревнований категории WTA Premier в Бирмингеме, на которых она была посеяна под 5-м номером. В матче первого круга Арина в напряженной борьбе уступила представительнице Тайваня Шувей Се, занимающей 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. Победу Се добыла лишь на тай-брейке решающего сета, затратив на неё чуть менее двух часов игрового времени.


Шувей Се - (5) Арина Соболенко - 6:3, 2:6, 7:6(1)

 Арина Соболенко не лучшим образом начала поединок, проиграв собственную подачу уже в стартовом гейме встречи. До самого конца первой партии белорусской теннисистке так и не удалось толком зацепиться на приеме, а под самый занавес сета Арина ещё раз упустила свою подачу, позволив сопернице этим брейком поставить точку в первой партии.

На второй сет Соболенко настроилась уже совсем по-другому и с первых же розыгрышей захватила инициативу. Арина быстро повела с брейком, подкрепила успех ещё одним выигранным на приёме геймом и даже могла поставить точку в сете на подаче Шувей, но не воспользовалась сет-боллом. А уже в следующем гейме белорусская теннисистка успешно подала на победу в партии.

Решающий сет начался в довольно равной борьбе, а первой на приёме сумела отличиться именно Арина. Белорусская теннисистка получила перевес с брейком, но достаточно быстро позволила Се отыграться, под ноль упустив собственную подачу. В итоге судьба матча решилась на тай-брейке, по ходу которого Соболенко смогла выиграть лишь 1 розыгрыш. 

Во втором раунде турнира в Бирмингеме Шувей Се сыграет с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой. 

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о 20:06
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