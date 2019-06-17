Арина Соболенко на тай-брейке решающего сета уступила Шувей Се в первом раунде турнира в Бирмингеме.

Шувей Се - (5) Арина Соболенко - 6:3, 2:6, 7:6(1)
Арина Соболенко не лучшим образом начала поединок, проиграв собственную подачу уже в стартовом гейме встречи. До самого конца первой партии белорусской теннисистке так и не удалось толком зацепиться на приеме, а под самый занавес сета Арина ещё раз упустила свою подачу, позволив сопернице этим брейком поставить точку в первой партии.
На второй сет Соболенко настроилась уже совсем по-другому и с первых же розыгрышей захватила инициативу. Арина быстро повела с брейком, подкрепила успех ещё одним выигранным на приёме геймом и даже могла поставить точку в сете на подаче Шувей, но не воспользовалась сет-боллом. А уже в следующем гейме белорусская теннисистка успешно подала на победу в партии.
Решающий сет начался в довольно равной борьбе, а первой на приёме сумела отличиться именно Арина. Белорусская теннисистка получила перевес с брейком, но достаточно быстро позволила Се отыграться, под ноль упустив собственную подачу. В итоге судьба матча решилась на тай-брейке, по ходу которого Соболенко смогла выиграть лишь 1 розыгрыш.
Во втором раунде турнира в Бирмингеме Шувей Се сыграет с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой.
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