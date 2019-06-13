четверг, 13 июня 2019 г.

Стефанос Циципас уступил на старте соревнований в Хертогенбосе.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который на соревнованиях в Хертогенбосе являлся лидером посева, не смог преодолеть уже стартовый раунд турнира. На стадии второго круга Стефанос в трех партиях уступил чилийцу Николасу Харри, занимающему 60-ю строчку текущего мирового рейтинга. На довольно неожиданную победу Николас потратил чуть более двух часов игрового времени.


Николас Харри - (1) Стефанос Циципас - 6:4, 3:6, 6:4

 В двух стартовых партиях теннисисты обменялись победами, добытыми благодаря быстрым брейкам. А вот в третьем решающем сете Циципас упустил собственную подачу уже в самой концовке этого отрезка встречи. При этом у Стефаноса было несколько прекрасных возможностей отличиться на приёме по ходу партии. Но греческий теннисист не реализовал сразу 3 брейк-поинта по ходу сета.

В четвертьфинале соревнований в Хертогенбосе Николас Харри теперь сыграет с победителем матча между Михаилом Кукушкиным и Ришаром Гаске.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:34
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)