Стефанос Циципас уступил на старте соревнований в Хертогенбосе.

Николас Харри - (1) Стефанос Циципас - 6:4, 3:6, 6:4
В двух стартовых партиях теннисисты обменялись победами, добытыми благодаря быстрым брейкам. А вот в третьем решающем сете Циципас упустил собственную подачу уже в самой концовке этого отрезка встречи. При этом у Стефаноса было несколько прекрасных возможностей отличиться на приёме по ходу партии. Но греческий теннисист не реализовал сразу 3 брейк-поинта по ходу сета.
В четвертьфинале соревнований в Хертогенбосе Николас Харри теперь сыграет с победителем матча между Михаилом Кукушкиным и Ришаром Гаске.
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