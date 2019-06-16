Ангелина Калинина выигрывает 25-тысячник в Чехии.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая являлась лидером посева соревнований ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в чешском городе Пршерове, становится триумфаторкой турнира. В финальном поединке Ангелина переиграла 5-ю ракетку соревнований Элицу Костову из Болгарии, занимающую 231-ю строчку текущего мирового рейтинга. Калинина одержала разгромные победы в первой и решающей партиях встречи, но уступила второй сет противостояния. На победу в титульном матче турнира в Пршерове Ангелина Калинина потратила почти 2 часа и 20 минут игрового времени.
(1) Ангелина Калинина - (5) Элица Костова - 6:1, 4:6, 6:1
Титул на турнире в Пршерове становится для Ангелины Калининой первым в текущем сезоне и 10-м на уровне ITF в карьере.
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