Мария Шарапова в двух партиях уступила Анжелик Кербер во втором раунде соревнований на Мальорке.

(1) Анжелик Кербер - (WC) Мария Шарапова - 6:2, 6:3
Пусть и сама Анжелик Кербер начинает травяной сезон с целым ворохом игровых и может даже психологических проблем, форма Марии Шараповой пока не позволяет ей на равных бороться с пусть и немного разобранными, но все равно топ-теннисистками. После почти полугодового перерыва в выступлениях это было вполне ожидаемо. К тому же, такой тягучий матч против Кербер в контексте подготовки к Уимблдону, например, может стоить нескольких уверенных побед над середняками тура.
Кербер ведь тоже не провела идеальный матч. Да, соотношение виннерсов и невынужденных у Анжелик получилось в солидном плюсе, но тотального превосходства немка несмотря на это и не добилась. Начала матч Кербер с брейка под ноль, но велика в этом заслуга и самой россиянки. Она и двойную Дежурный допустила, и взять очко, войдя в корт и владея игровым перевесом в розыгрыше не смогла, а на тройном брейк-поинта Маша и вовсе сорвала удар в серьезнейший аут.
Отыграться Шарапова могла моментально, но не воспользовалась сначала двойным брейк-поинтом, а потом и третьим шансом на приёме. Мария каждый раз ошибалась сама, стремясь активно закончить розыгрыш. Может решение лететь вперёд и было верным, потому как держать мяч в игре в долгих перестрелках против Анжелик не так то уж и просто. Но, стоит признать, что чисто выигрывать мячи получалось даже реже чем через раз.
Мария и в следующем гейме на приёме могла возвращаться в борьбу за сет, но опять отпустила Кербер с брейк-поинта. Ну а Анжелик чётко пользовалась всеми выпавшими шансами. У россиянки подвисла очередная подача и с третьего скрытого сет-болла немка таки взяла гейм на приёме. Подача на партию прошла не так и просто, но и без брейк-поинтов.
Второй сет прошёл фактически по тому же сценарию. Шарапова много атаковала и почти столько же ошибалась, ну а Кербер играла может не так ярко, но куда чище соперницы. Снова именно Анжелик быстро повела с брейком, помучила Марию ещё в нескольких геймах на приёме. А в концовке сета воспользовалась третьим скрытым матч-боллом и получила возможность подавать на победу с перевесом в два брейка.
Первую попытку Анжелик упустила. Но Шарапову первый во встрече брейк вдохновил лишь на то, чтобы тут же под ноль упустить собственную подачу. Этим брейком Кербер и поставила точку в поединке и оформила выход в четвертьфинал турнира на Мальорке. В нем Анжелик Кербер сыграет с победительницей матча между Паулой Бадосой Хиберт и Каролин Гарсия.
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