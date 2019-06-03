Мэдисон Киз спокойно шагнула в 1/4 финала Ролан Гарроса.

Американская теннисистка Мэдисон Киз становится четвертьфиналисткой грунтового Турнира Большого Шлема. На стадии четвёртого круга Ролан Гарроса - 2019 Мэдисон, получившая в Париже 14-й номер посева, достаточно уверенно переиграла 42-ю ракетку мира представительницу Чехии Катерину Синякову. На победу в противостоянии Киз понадобилось две партии и чуть более часа с четвертью игрового времени.
(14) Мэдисон Киз - Катерина Синякова - 6:2, 6:4
Теперь в 1/4 финала Ролан Гарроса Мэдисон Киз сыграет с 8-й ракеткой турнира австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая в своём матче четвёртого круга переиграла ещё одну американку Софью Кенин.
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