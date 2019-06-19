среда, 19 июня 2019 г.

Марта Костюк с матч-болла упустила победу на старте 100-тысячника в Илкли.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которой удалось  преодолеть квалификацию соревнований ITF в британском Илкли, проигрывает в первом же раунде основной сетки 100-тысячника. В напряженном трехсетовом матче Марта уступила ещё одному квалифайеру Робин Андерсон из США, занимающей 175-ю строчку текущего мирового рейтинга. Встреча продолжалась чуть более двух часов игрового времени.


(Q) Робин Андерсон - (Q) Марта Костюк - 4:6, 7:6(0), 6:2

 Стоит отметить, что по ходу матча Марта лидировала 6:4, 5:2, но не смогла подать на победу. Затем украинская теннисистка не реализовала матч-болл на приеме, а после этого провалила тай-брейк второй партии, отдав его сопернице под ноль. После этого Костюк не смогла вернуть свою игру и без борьбы проиграла решающий сет встречи.

Во втором раунде соревнований в Илкли Робин Андерсон сыграет с румынской теннисисткой Моникой Никулеску.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:58
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)