Марта Костюк с матч-болла упустила победу на старте 100-тысячника в Илкли.

(Q) Робин Андерсон - (Q) Марта Костюк - 4:6, 7:6(0), 6:2
Стоит отметить, что по ходу матча Марта лидировала 6:4, 5:2, но не смогла подать на победу. Затем украинская теннисистка не реализовала матч-болл на приеме, а после этого провалила тай-брейк второй партии, отдав его сопернице под ноль. После этого Костюк не смогла вернуть свою игру и без борьбы проиграла решающий сет встречи.
Во втором раунде соревнований в Илкли Робин Андерсон сыграет с румынской теннисисткой Моникой Никулеску.
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