Марта Костюк вышла в финал крупного турнира ITF в Польше.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финал соревнований ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в польском городе Торунь. На стадии 1/2 финала Марта в напряженном трехсетовом противостоянии обыграла американку Александру Киик, занимающую 150-ю строчку текущего мирового рейтинга. Костюк уступила в стартовой партии лишь на тай-брейке, но затем оставила за собой два последующих сета и за два с четвертью часа игрового времени оформила выход в титульный матч соревнований.
Марта Костюк - (2) Александра Киик - 6:7(3), 6:3, 6:4
Теперь в финале соревнований в Торуне Марта Костюк сыграет с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой.
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