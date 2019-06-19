среда, 19 июня 2019 г.

Кристина Плишкова на тай-брейке решающего сета обыграла свою сестру Каролину в Бирмингеме.

Кристина Плишкова выходит победительницей из дерби сестер в рамках второго круга соревнований категории  WTA Premier в британском Бирмингеме. Кристине, которая начинала выступления на турнире ещё с сита квалификации, удалось сломить сопротивление 3-й ракетки посева лишь на тай-брейке решающего сета. На победу над сестрой Кристина Плишкова потратила чуть менее двух часов игрового времени.


(Q) Кристина Плишкова - (3) Каролина Плишкова - 6:2, 3:6, 7:6(7)

 Очень лихо начала поединок против куда более звездной и именитой сестры Кристина Плишкова. Каролина очень долго входила в матч и в самом его дебюте умудрилась дважды подряд упустить собственную подачу. На траве, да и тем более за то непродолжительное время до конца сета, отыграть такое отставание было весьма проблематично, вот 3-я ракетка турнира в Бирмингеме и не справилась.

В начале второй партии удачно зацепилась на приёме уже Каролина. При этом свой перевес в счёте удержать ей было весьма проблематично. Например, в одном из геймов уже ближе к завершению партии, Каро отыгралась с двух брейк-поинтов у сестры. Тем не менее, вернуть упущенную подачу Кристина не смогла, так что матч перетек в решающий сет.

Его обязана была начинать с брейка Каролина. Но со счета 0:40 на собственной подаче Кристина спаслась, а спустя пару геймов сама куда эффективнее воспользовалась тройным брейк-поинтом. Каролина могла отыграться в следующем же гейме, но снова упустила предостаточно шансов. Правда, через несколько минут она ответила брейком под ноль и выровняла ситуацию в счёте.

В итоге сет докатился до тай-брейка, на котором Кристина, по сути, все время была впереди. Но вот оформить победу ей удалось лишь с третьего матч-болла.

Теперь в 1/4 финала соревнований в Брисбене Кристина Плишкова сыграет с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой. 

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о 21:36
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